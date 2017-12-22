Putin: ABD’nin güvenlik stratejisi 'saldırgan'

22 Aralık 2017

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisinin saldırgan ve agresif olduğunu belirterek, “Bu yeni stratejiyi göz önünde bulunduracağız. Ortadoğu dahil olmak üzere tüm dünyadaki güç dengelerinde yaşanan değişiklikler yakından takip edilmelidir” dedi.

Putin, Rusya Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'yi Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) ihlal etmekle suçladı.

ABD tarafından füze savunma sistemlerini test etmek için kullanılan hedef füzelerin, orta ve kısa menzilli balistik füzelerle aynı yapıda olduğunu savunan Putin, “Bu füzelerin ABD tarafından kullanılıyor olması, INF anlaşması kapsamında yasaklanan teknolojilerin ABD tarafından kullanıldığına işaret ediyor” diye konuştu.

Putin, NATO’nun Avrupa’daki askeri yapılanmasını hızlı bir şekilde artırdığını da söyledi.

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Kaynak: AA