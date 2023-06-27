Putin ayaklanmalardan sonra ordu karşısına çıktı

Rusya lideri Vladimir Putin, Wagner Grubu'nun ayaklanmasının ardından ilk kez ordu mensuplarının karşısına çıktı. 24 saati bulan ayaklanma sırasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende kürsüye çıkan Putin, kaos boyunca Ukrayna'da savaşan hiçbir askerin Rusya'ya sevk edilmediğini söyledi.

Askerlere seslenen Vladimir Putin, Kremlin'in bir iç savaşı fiilen durdurduğunu dile getirdi, Wagner isyancılarının Rus ordusundaki askerler ya da halk tarafından asla desteklenmediğini savundu.

Moskova'daki Katedral Meydanı'nda gerçekleşen törende kısa bir konuşma yapan Putin askeri ayaklanmayı durdurmaya yardım eden yaklaşık 2500 ordu mensubuyla bir araya geldi.

Putin'in konuşması marşlar ve top atışlarıyla sona ererken, BBC Russia Rus liderin ordu birliklerine teşekkür ettiğini vurguluyor.

Kremlin'in hemen dibinde yer alan tarihi Katedral Meydanı'ndaki törene, Wagner Grubu lideri Yevgeni Prigojin'in istifasını istediği Savunma Bakanı Sergey Şoygu da katıldı. Şoygu ilk kez dün kamuoyu önüne çıkmış ve bir askeri helikopterle Ukrayna işgalinin yönetildiği karargahı ziyaret etmişti.

70 yaşındaki Rus lider Putin, ayaklanmanın ardından ilk açıklamasını Pazartesi akşam saatlerinde yapmış ve Wagner'in liderlerini 'ülkesinin kanlı bir çekişme içinde boğulduğunu görmek istemekle' suçlamıştı. Televizyondan halka hitap eden ve konuşmasında tamamen iğneleyici bir dil kullanan Putin, ayaklanmanın organizatörlerini 'adalete teslim etme' sözü vermişti.

Wagner'in düzenli birliklerini ise 'vatansaverler' olarak nitelendiren Putin, onların orduya katılmalarına, Belarus'a gitmelerine ya da evlerine dönmelerine izin verileceğini belirterek üç seçenek sunmuştu.

Putin konuşmasında, Wagner'in patronu Prigojin'i, adını anmadan "Rusya'yı arkadan bıçaklamakla" suçlamıştı.