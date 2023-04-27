Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacak
Rusya ile Türkiye, Mersin Akkuyu nükleer santralinin ilk yakıt yüklemesini yapmaya hazırlanırken, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşecek.
Haber Merkezi
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Açıklamayı Kremlin yaptı.
Mersin Akkuyu nükleer santrali, Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom tarafından inşa edildi.
Öte yandan Kremlin, Erdoğan'ın sağlık sorunlarına dair haberlere yönelik bilgilerinin olmadığını belirtti.