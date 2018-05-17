Putin, Esad ile görüştü

17 Mayıs 2018

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad ile görüştüğünü söyledi.

Peskov, “Bugün Soçi’de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşme gerçekleşti. Esad, Soçi’ye çalışma ziyaretinde bulundu” diye açıkladı.

İki ülke lideri daha önce geçtiğimiz kasım ayında da Soçi’de bir araya gelmişti.

Putin: Teröristler Suriye'nin kilit noktalarında silah bıraktı

Sputnik'te yer alan haberde Peskov, iki ülke liderinin Suriye’deki terörle mücadeledeki son durumu değerlendirdiklerini aktardı.

Putin, Esad ile görüşmede, “Teröristler, Suriye’nin kilit önemdeki noktalarında silah bıraktı. Bu, Suriye’nin altyapısını eski hale getirme, teröristleri başkent Şam’dan uzaklaştırma, başkent yakınlarında faaliyetini neredeyse tamamen sonlandırma fırsatını yarattı” ifadelerini kullandı.

Rus lider, “Halihazırda, tüm bu askeri başarıların ardından elbette tam kapsamlı politik sürecin yeniden başlaması için ek koşullar oluşturulmuş oldu” dedi.

Esad, anayasa komitesinin oluşturulması için BM'ye heyet gönderiyor

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, “Suriye Devlet Başkanı, Suriye Anayasası üzerinde çalışması gereken anayasa komitesinin oluşturulması için kendi temsilcilerini, Suriye heyetinin kendi kısmını gönderme kararını aldı. Onlar, Birleşmiş Milletler’e gönderilecek, zira bu çalışmalar Cenevre süreci temelinde yapılıyor” diye ekledi.

Suriye'de politik süreç için gereken koşulların oluşturulmasının önemi vurgulandı

Peskov, “Oldukça kapsamlı görüşme gerçekleşti. Rusya Devlet Başkanı, Suriye hükümet ordusunun terörist oluşumlara karşı elde ettiği önemli başarılara vurgu yaptı ve bundan dolayı Esad’ı kutladı. Suriye’de tam kapsamlı politik sürecin yeniden başlaması için ek koşulların oluşturulması gerektiği vurgulandı” ifadelerini kullandı.