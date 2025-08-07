Putin-Trump görüşmesi kesinleşti! Peki zirve nerede olacak?

Dün Moskova'da ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Rusya lideri Putin bir araya gelmiş, görüşme sonrası Kremlin toplantının faydalı ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı.

Bu görüşmenin hemen ardından bir süredir aralarında soğuk rüzgarlar esen Trump ve Putin'in de yüz yüze geleceği öğrenildi.

"BAE oldukça uygun yerlerden biri olacak"

Kremlin Sarayı’nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ağırlayan Putin, her iki tarafın da üst düzeydeki görüşmeye ilgi gösterdiğini söyledi. Dünyanın takip edeceği kritik zirvenin hangi ülkede gerçekleşeceği yönündeki soruya ise, "Bu tür görüşmeleri organize etmeye yardımcı olmaya hazır pek çok dostumuz var. Bu dostlarımızdan biri de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Sanırım karar vereceğiz ancak burası uygun, oldukça uygun yerlerden biri olacak" yanıtını verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Putin, bunun mümkün olduğunu ancak gerekli koşulların henüz oluşmadığını belirtti.