Putin ve Paşinyan anlaştı: Rus muhafızlar Türkiye sınırında kalacak
Rusya lideri Putin ve Ermenistan lideri Paşinyan, Ermenistan'ın bazı bölgelerinden Rus muhafızlarının çekilmesi konusunda anlaştı. Rus muhafızlarının Ermenistan'ın Türkiye sınırında kalacağı bildirildi.
Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
Ria Novosti'de yer alan habere göre Peskov, Ermenistan'ın kara sınırında konuşlanan Rus muhafızlarının, Ermenistan'ın bazı bölgelerden çekileceğini söyledi.
"Koşulların değişmesi nedeniyle Paşinyan ve Putin bu konuda anlaştı" ifadesinde bulunan Peskov, Ermenistan'ın talebi üzerine Rus sınır muhafızlarının İran ve Türkiye sınırında kalacağını da sözlerine ekledi.