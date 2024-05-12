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Putin yeni kabine önerisini sundu: Sergey Şoygu, Rusya Güvenlik Konseyi'ne atandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni kabine için önerilerini sundu. Rus lider, uzun yıllardır birlikte görev yaptığı Sergey Şoygu’yu savunma bakanlığından alarak Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri olarak atadı.

Haber Merkezi
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Rusya'ya yeni hükümeti kurma çalışamaları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün bakanlar için atama önerilerinde bulundu.

Buna göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev’i görevden alarak yerine Sergey Şoygu’yu atadı. 

Bakanlığa ise Şoygu'nun yerine eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’u önerildi.

Putin tarafından önerilen kabine şöyle:

Savunma Bakanı: Andrey Belousov

İçişleri Bakanı: Vladimir Kolokoltsev

Dışişleri Bakanı: Sergey Lavrov

Acil Durumlar Bakanı: Aleksandr Kurenkov

Adalet Bakanı: Konstantin Çuyçenko

Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü: Sergey Narışkin

Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü: Aleksandr Bortnikov

Sayıştay Başkanı: Boris Kovalçuk

Federal Koruma Servisi: Dmitriy Koçnev