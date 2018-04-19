Putin, zırhlısını internet sitesinden satıyor

19 Nisan 2018

Kerim ÜLKER

Seçimi kazanmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye bu ayın başında yapan Vladimir Putin, gözde makam aracını satışa çıkardı. Dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olan araç, 8.5 milyon ruble yani yaklaşık 560 bin liraya satılacak. Ancak araç klasik satış yöntemiyle değil, internet üzerinden yeni sahibini bulacak. Rusya’nın en önemli internet şirketlerinden biri olan Auto.ru adlı otomotiv sitesinden vitrine çıkarılan araç 15 yaşında. 2003’de Almanya’da özel siparişle üretilen araç, Mercedes-Benz Pullman W220 S600.

15 yılda 88 bin kilometre yol yaptı

Satışı gerçekleştiren, Rus arama motoru Yandex’e ait Auto.ru adlı sitedeki araç 88 bin kilometre yol yaptı. Bu da dünyayı iki kez dolaşmak anlamına geliyor. Auto.ru’nun satış ilanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu arabayla bir çok resmi toplantılara gitti” denildi.

Koruma seviyesi B7

Aracı diğerlerinden ayıran ise zırh yapısı. B7 seviyesinde koruma sistemine sahip araç, dünyanın en iyi korunan devlet başkanlarından Putin’in bir önceki makam otomobiliydi. B7 seviyeli makam araçları ABD Başkanı’ndan Papa’ya bir çok kişinin garajında yer aldı.