Putin'den Donbass'a ilk ziyaret: Kırım'dan Mariupol'e geçti

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kırım'ın Rusya'yla birleşmesinin 9. yıldönümünde yarımadada temaslarda bulunan Putin, daha sonra yine Ukrayna'dan ayrılarak Rusya topraklarına katılan DHC'nin Mariupol kentine gitti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Kırım'dan Mariupol'e helikopterle uçan Putin, Mariupol'de direksiyonun başına geçerek birkaç ilçeyi gezdi, bazı tesislerde incelemelerde bulundu ve yerel sakinlerle sohbet etti.

Putin, Mariupol'ün Nevskiy mahallesinde bir ailenin daveti üzerine evlerine girerek onlarla bir süre sohbet etti. Ardından Mariupol'ün sahil şeridine, tiyatro binasına ve kentin anıt mekanlarına uğradı.