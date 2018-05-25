Putin'den S-400 ve F-35 açıklaması

25 Mayıs 2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin Türkiye'nin satın almasına karşı çıktığı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili açıklama yaptı.

Putin, "Türkiye, NATO üyesi olarak S-400 sistemleri ile en gelişmiş ve abartmadan söylüyorum sınıfında dünyanın en iyi sistemini almaya karar verdi. Savaş uçağı temini noktasında Türkiye seçim yapma hakkına sahip. Fiyat ve kalite unsurlarını dikkate alarak ulusal çıkarlarını gözetecektir. Sayın Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor. Aksine bu, Erdoğan’ı daha da cesaretlendirecektir." dedi.

Kaynak: AA