Putin’den Suriye açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye’de terörle mücadelede emeği geçen ülkeleri listeledi. Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Esad'ın Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için komiteye bir teklif gönderdiğini de belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Şangay kendinde gerçekleştirilen Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Suriye’de terörle mücadeleye destek veren ülkeleri listeledi.
Putin’in Rusya, İran, Türkiye ve Kazakistan’ın bölgede terörle mücadele konusunda emek verdiğini ifade etti. Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın da Ocak ayında Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleşen Suriye Ulusal Kongresi'nin tüm konvansiyonlarına uyduğunu söyledi.
Putin, aynı zamanda Esad'ın Suriye'de yeni bir anayasa hazırlanması için komiteye bir teklif gönderdiğini de bildirdi.
Kaynak: İHA