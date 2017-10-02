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Putin’den Trump'a başsağlığı mesajı

Putin, en az 58 kişinin öldüğü, 515 kişinin de yaralandığı Las Vegas’taki saldırı ile ilgili başsağlığı mesajını Trump'a iletti.

Putin’den Trump'a başsağlığı mesajı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en az 58 kişinin öldüğü, 515 kişinin de yaralandığı Las Vegas’taki saldırı ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’a başsağlığı mesajı gönderdi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin'in Trump’a gönderdiği mesajında “Onlarca sivilin hayatını alan cinayet, zulmüyle şok ediyor.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Putin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi.

Kaynak: AA

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