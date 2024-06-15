Putin'in müzakere şartlarına Ukrayna'dan yanıt: 'Sahtekarlık'

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile yeni ateşkes şartlarında "gerçek bir barış önerisi ve savaşı sona erdirme isteğinin olmadığını" bildirdi.

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Putin'in Ukrayna ile ateşkes için açıkladığı şartları değerlendirdi.

Söz konusu şartların yeni bir barış önerisi olmadığını belirten Podolyak, "Putin, daha önce birçok kez açıkladığı 'standart saldırgan tavrını' dile getirdi. İçeriği oldukça net, uluslararası hukuka son derece saldırgan ve mevcut Rus yönetiminin gerçekleri yeterince değerlendirmedeki yetersizliği hakkında kesinlikle açık bir şekilde konuşuyor." ifadesini kullandı.

Podolyak, Putin'in şartlarında "gerçek bir barış önerisi ve savaşı sona erdirme isteğinin olmadığını" kaydederek, "Ancak bu savaşın bedelini ödememe ve yeni formatlarda devam ettirme niyeti var. Bunların hepsi tam bir sahtekarlık. Bu nedenle bir kez daha ilüzyonlardan kurtulun ve sağduyuya aykırı olan 'Rusya'nın önerilerini' ciddiye almayı bırakın." dedi.