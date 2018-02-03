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PYD/PKK Afrin'den saldırılarını sürdürüyor

PYD/PKK, Afrin'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki bir pazara 7 füze fırlattı. Pazardaki 4 sivil yaralandı.

PYD/PKK Afrin'den saldırılarını sürdürüyor
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Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'den Suriye'nin Türkiye sınırındaki Azez ilçesinde bir pazar yerine füze saldırısı düzenledi, biri ağır dört sivil yaralandı. 

Azez Ehli Hastanesi idari sorumlusu Cuma Rahhal, ilk belirlemelere göre yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğunu söyledi. 

Rahhal, saldırıda yaralananların tedavi altına alındığını belirtti.

PYD/PKK, Afrin üzerinden Azez'deki sivil yerleşim birimlerini sık sık hedef alıyor. Afrin'deki örgüt, Fırat Kalkanı bölgesinin tamamını ve İdlib çatışmasızlık bölgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü de coğrafi yükseltileri nedeniyle Afrin'deki PYD/PKK'nın ateş menzilinde kalıyor. 

Örgüt, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı yönlerden eş zamanlı düzenlediği operasyonlarına karşı koyabilmek için Azez, Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik saldırılarına hız verdi. 

TSK ve ÖSO, 20 Ocak'ta başlayan operasyonda 30 noktayı terörden arındırdı.

Kaynak: AA

Afrin Azez Zeytin Dalı Harekatı

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