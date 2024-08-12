Quantum Strategy stratejisti David Roche uyardı: 2025'te ayı piyasası geliyor

CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Bence ayı piyasası muhtemelen geliyor, ama muhtemelen 2025 yılında. Artık buna neyin neden olacağını biliyoruz" diye konuşan Quantum Strategy stratejisti Roche, Fed'in faizleri piyasanın istediği yüzde 3,50'ye düşürmeye direnmesini bekliyor.

CME FedWatch Tool'a göre Fed'in 2025 için medyan tahmini yüzde 4,1 iken neredeyse tüm piyasa katılımcıları şu anda oranları Eylül 2025'e kadar yüzde 4,1'in altında görüyor.

“Kârlar beklentileri karşılamayacak”

Roche, "İkinci olarak, ekonomi yavaşlayacağı için kârlar beklentileri karşılamayacak" diye uyardı.

Roche'un ayı piyasasına yol açmasını beklediği üçüncü faktör ise yapay zeka sektörü. Bu sektörün "kararlı bir şekilde balon arazisine girdiğini", önümüzdeki altı ay içinde bu araziden çıkacağını ve daha yavaş ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olacağını söyleyen Roche, "Bu üç faktörün 2025'te, belki de bu yılın sonunda başlayarak, eksi %20'lik bir ayı piyasasına neden olmak için yeterli olduğunu düşünüyorum" dedi ve bu tahminin Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimlerini kimin kazanacağını hesaba katmadığını sözlerine ekledi.