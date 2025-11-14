Red Bull'a pazarı manipüle ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avusturya merkezli enerji içeceği üreticisi Red Bull hakkında rekabet kurallarını ihlal edip etmediğine yönelik resmi soruşturma başlattı. Komisyon tarafından yapılan açıklamada, incelemenin Red Bull'un pazardaki "hakim konumu kötüye kullanıp kullanmadığını" ortaya koymak amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

'Red Bull parasal teşvik sundu' iddiası

Açıklamada, şirketin özellikle 250 mililitreden büyük enerji içecekleri konusunda süpermarketler ve benzin istasyonlarında rekabeti sınırlamaya yönelik bir strateji geliştirmiş olabileceğine dair şüphe bulunduğu ifade edildi. Red Bull'un bu stratejisinin özellikle "en yakın rakibini hedef aldığı" aktarıldı.

Komisyon, Red Bull'un 250 ml üzerindeki rakip ürünlerin satışının durdurulması karşılığında parasal ya da farklı türde teşvikler sunmuş olabileceğini bildirdi.

AB Komisyonu 2023'te baskın düzenlemişti

AB Komisyonu, söz konusu şikayet üzerine 2023 yılında Red Bull'un merkezine ve bazı bağlı şirketlerine baskın düzenlemişti. Birlik içinde şirketlerin rekabete aykırı faaliyetlerini denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, soruşturmalar sonucunda rekabete zarar veren bir durum tespit edilmesi halinde şirketlere ciddi yaptırımlar ve yüksek para cezaları uygulayabiliyor.