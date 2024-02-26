'Refah'a saldırı' planı İsrail kabinesinin önünde

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam Savaş Kabinesi'ne plan sunduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Savaş Kabinesi'ne halkın Gazze Şeridi'ndeki çatışma bölgelerinden tahliye edilmesi ve yaklaşan operasyon planını sundu." ifadesine yer verildi.

Bölge ismi verilmese de İsrail basını bunun Refah'a saldırı ve buraya sığınan Filistinlilerin "tahliyesini" amaçlayan plan olduğunu yazdı.

Açıklamada ayrıca, Savaş Kabinesi'nin "Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanması planını" onayladığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak Savaş Kabinesi'ne sunmasını istemişti.