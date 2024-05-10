Reklam filmine tepki geldi: Apple özür diledi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, aralarında müzik aletleri ve kitapların da bulunduğu nesnelerin hidrolik bir pres tarafından ezildiğini gösteren bir reklam nedeniyle gelen tepkiler üzerine özür diledi.

BBC'de yer alan habere göre, Apple pazarlama ekibi, yaratıcılığın en yeni iPad'e nasıl sıkıştırıldığını göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

Apple pazarlama yöneticilerinden Tor Myhren, yaptığı açıklamada "Amacımız her zaman kullanıcıların iPad aracılığıyla kendilerini ifade etme ve fikirlerini hayata geçirme yollarını övmektir. Bu videoyla hedefi ıskaladık ve özür dileriz" ifadesinde bulundu.

Apple'ın CEO'su Tim Cook, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda "yaratıcı" süreçlerde hayal gücünün önemine değindi.

Apple'ın reklamını şiddetle eleştiren aktör ve film yapımcısı Justine Bateman, reklamın"sanatı ezdiğini" söyledi.

Film endüstrisinde yapay zeka kullanımını şiddetle eleştiren aktör ve film yapımcısı Justine Bateman, Apple'ın reklamının "sanatı ezdiğini" söyledi.

Söz yazarı Crispin Hunt ise müzik aletlerini yok etme eyleminin kitap yakmayı çağrıştırdığını ifade ederken çok sayıda kişi Tim Cook'un X hesabına "Apple ürünleri satın almaktan utanç duyuyorum" cevabıyla tepki gösterdi.