Reuters: Batı'dan İran'a Türkiye aracılığıyla mesaj göndermeye çalışıldı
Reuters haber ajansına konuşan Batılı bir diplomat, Batılı devletlerin Tahran yönetimine Türkiye aracılığıyla İsrail'le olan gerilimin düşürülmesi talebini yineleyen mesajlar gönderilmeye çalıştığını söyledi.
İran'ın İsfahan eyaletinde İsrail'in saldırısı sonucu yaşandığı iddia edilen patlamaların ardından, yaşanan bu olay öncesinde Batılı devletlerin İran'a Türkiye aracılığıyla 'gerilimi düşürme' çağrısı yapan mesajlar göndermeye çalıştığı iddia edildi.
İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Batılı bir diplomat, son günlerde Batılı devletlerim Türkiye aracılığıyla İran'a mesajlar iletmeye çalıştığını, bu mesajlarda İsrail'le karşılıklı saldırılar sonrası artan gerilimin düşürülmesi çağrılarının yinelendiğini kaydetti.
Ankara aracılığıyla Tahran'a iletilen mesajların içeriği konusunda soruya da yanıt veren diplomat, "Son günlerde, özellikle tırmanışı azaltma mesajını yeniden dile getirerek, Türkiye aracılığıyla İran'a mesajlar iletmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.