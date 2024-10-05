Reuters duyurdu: Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Safiyuddin'den haber alınamıyor
İsrail geçen perşembe Lübnan'da Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de bir yeraltı sığınağını vurmuştu. İsrailli yetkililer öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Haşim Safiyuddin'in hedef alındığını açıklamıştı. Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, Safiyuddin'den haber alınamadığını açıkladı.
İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın yerine geçmesi beklenen Haşim Safiyuddin’den haber alınamıyor.
Lübnanlı güvenlik kaynakları Reuters’a yaptığı açıklamada, Hasan Nasrallah’ın yerine geçmesi beklenen Haşim Safiyuddin’e ulaşılamadığını söyledi.
İsrail perşembe geç saatlerde Beyrut’ta bir yeraltı sığınağını hedef almıştı.
Axios yayın kuruluşu İsrailli üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, yeraltı sığınağında bulunduğu düşünülen Haşim Safiyuddin'in hedef alındığını duyurmuştu.
Lübnanlı güvenlik kaynakları, cuma gününden bu yana İsrail saldırıları nedeniyle kurtarma ekiplerinin kentin güneyinde bulunan ve Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de arama çalışmaları yapamadığını açıkladı.
Hizbullah'tan Haşim Safiyuddin'in durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.