Reuters: Güney Afrika'daki kriz için Türkiye devrede

Etiyopya'nın, Somali'den tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland'in bağımsızlığını tanıyarak liman anlaşması, Somali ve Etiyopya arasında krize neden oldu.

Somali yönetimi, anlaşmayı yasadışı olarak nitelendirirken Etiyopya büyükelçisini sınır dışı etme kararı alırken aynı zamanda eş-Şebab'a karşı Somali ordusunun yanında yer alan Etiyopya askerini ülkeden kovmakla tehdit ederek misilleme yaptı.

Reuters haber ajansının dört yetkili kaynağa dayanan haberine göre, Türkiye, Somaliland bölgesi ile imzaladığı 20 km'lik kıyı şeridi kiralama anlaşması konusunda Somali ve Etiyopya arasında arabuluculuk görüşmelerine başladı.

Haberde yer alan bilgiye göre iki yetkili, müzakerelerin amacının belirsiz olduğunu ve çözüm beklentilerinin düşük olduğunu söyledi.

Yetkililerden biri, "Somali'nin Etiyopya (anlaşmayı) geri çekene kadar diyaloğa girmeyi reddetme konusundaki tutumunu yumuşattığına dair söylentilere rağmen, bu pek olası görünmüyor. İleriye dönük bir yol görmüyorum ve bu görüşmelerden pek bir şey çıkacağını sanmıyorum." ifadesinde bulundu.

Somali hükümeti, Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamada bulunmazken Somaliland'ın bir sözcüsü görüşmelerde yer almadığını söyledi.

Türkiye ve Somali arasında, deniz güvenliği desteği amacıyla karasularını savunmasına yardımcı olacağı bir savunma anlaşması imzalanmıştı.