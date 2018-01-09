'Riyad, Suriyeli muhaliflere desteği kesiyor' iddiası

09 Ocak 2018

Foreign Policy (FP) dergisi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr'in, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmeye çalışan muhaliflere yönelik askeri desteğin kesilebileceğini söylediğini yazdı. Suriyeli muhaliflere ve diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, bu durumun, Rusya'nın Suriye'deki başarısının sonucu olduğu vurgulandı.

Sputnik'in aktardığı haberde, Cubeyr, geçen ay bir araya geldiği Suriye muhalefetine, Şam yönetimiyle ihtilafa değil, Rusya'nın Soçi'de düzenleyeceği Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde siyasi çözüm bulmaya odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.

Riyad, Esad karşıtlarına desteği kesebilir

Muhalefetin Soçi'deki kongre için iyi hazırlık yaparsa siyasi geçişle ilgili anlaşmalar yapma konusunda daha iyi pozisyona sahip olacağını belirten Suudi bakan, Riyad'ın Esad'ı devirmeye çalışan muhaliflere verilen askeri desteği kesebileceğinin altını çizdi.

FP, "Cubeyr'in sözleri, Esad karşıtı güçlerin ABD'den aldıkları gizli desteği kaybettiğini gösteriyor. Riyad'ın tutumu, Rus diplomasinin kriz sonrası Suriye'nin şekillenmesindeki başarısına işaret ediyor" yorumunu yaparak şöyle devam etti:

Rusya'nın Suriye'deki krizin son aşamasında diplomatik ağırlığının artması, ABD'nin pasifliğinin sonucu. Trump yönetimi, Suriye'nin siyasi geleceğinin inşası yerine IŞİD'le mücadeleye ve İran'a karşı koymaya daha fazla odaklandı.

Rusya Suriye'deki askeri güçlerini azaltıyor