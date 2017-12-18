Rosneft, Venezuela'da iki doğalgaz sahası işletecek
Rus petrol şirketi Rosneft, Venezuela'da bulunan iki sahada yıllık 6,5 milyar metreküp doğalgaz üretecek.
Rus petrol şirketi Rosneft'ten yapılan açıklamada, şirketin, Venezuela'da bulunan Patao ve Mejillones doğalgaz sahalarının işletim hakkını 30 yıllığına almaya hak kazandığı belirtildi.
Söz konusu sahaların toplam rezervlerinin 180 milyar metreküp olduğu tahminine yer verilen açıklamada, "Rosneft gelecek 15 yıl boyunca söz konusu sahalardan yıllık 6,5 milyar metreküplük üretim yapmayı planlanıyor." ifadesi kullanıldı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile Rosneft Üst Yöneticisi İgor Seçin arasında Caracas’ta imzalanan anlaşmayla, Rosneft'in sıvılaştırılmış doğalgaz dahil olmak üzere söz konusu sahalarda üretilen doğalgazın satış haklarına da sahip olacağı kaydedildi.
Kaynak: AA