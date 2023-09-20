Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame, dördüncü kez aday olacağını duyurdu

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde 4. kez aday olacağını söyledi.

Kagame, dün Fransız dergisi Jeune Afrique'ye yaptığı açıklamada, 2024'teki genel seçimlerde yeniden adaylığını koyacağını belirtti.

Yeniden adaylığını koymasının Batılı ülkeler tarafından nasıl karşılanacağına dair soruya Kagame, "Batı için üzgünüm ama Batı'nın ne düşündüğü benim sorunum değil." ifadesini kullandı.

Kagame, Ruandalıların kendisine güvendiğini dile getirerek, "Bu güvenden dolayı mutluyum. Elimden geldiğince onlara hizmet edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Nisanda emekli olacağını söylemişti

Nisan ayında Kagame, 23 yıllık görev süresinin ardından emekli olacağını, iktidarı devretmeyi dört gözle beklediğini söylemişti.

Emekliliğinin "kaçınılmaz" olduğunu ifade eden Kagame, halefini seçmekle ilgilenmediğini, daha çok ülkeye liderlik yapabilecek insanların ortaya çıkmasını sağlayacak ortamları oluşturmaya çalıştığını belirtmişti.

Kagame, 1998 yılından beri Ruanda Yurtsever Cephesi Partisi'nin genel başkanlığını yapıyor.

Ruanda'da 2015'te yapılan tartışmalı bir referandumla cumhurbaşkanları için iki dönemlik anayasal sınır kaldırılmıştı.