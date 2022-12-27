Ruble'ye yaptırım darbesi

Rus Rublesi salı günü zayıflayarak, Rus petrolüne getirilen ekonomik ambargonun ardından ihracat gelirlerinin düşeceği beklentisiyle geçen haftaki düşüşten hafif bir toparlanma sağlamaya çalıştı.

Ruble geçen hafta dolar karşısında yaklaşık % 8 değer kaybetti. Ruble petrol ambargosu ve fiyat sınırlamasının yürürlüğe girmesinin ardından aylık düşüşünü sürdürüyor. Maliye bakanlığı son düşüşün ithalatın toparlanmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Ruble Salı günü erken işlem ssatlerinde dolar karşısında %1,2 değer kaybederek 70,10 seviyesine geriledi. Ancak geçen hafta gördüğü neredeyse sekiz ayın en düşük seviyesi olan 72,6325'ten hala biraz uzakta seyrediyor.

“Son derece dalgalı seyredebilir”

Uluslararası yatırım şirketi BCS World of Investments müşterilerine gönderdiği notta, "Aralık ayı sonunda, değişen ticaret akışları ve artan yaptırım baskısı altında piyasanın yeni bir denge bulması gerekeceğinden, rublenin son derece dalgalı seyretmesi muhtemel" denildi.

Ruble, sermaye kontrolleri ve azalan ithalatın desteğiyle bu yıl dolar karşısında dünyanın en iyi performans gösteren para birimi olmaya devam ediyor.

“Zayıf ruble daha faydalı”

TASS haber ajansının salı günü Başbakan Birinci Yardımcısı Andrei Belousov'dan aktardığına göre, şimdi ihracat ve gelirlerin düşmesiyle birlikte daha zayıf bir ruble daha faydalı.

Belousov, "Güçlü ruble kendi rolünü oynadı," dedi. Ve ekledi: Bu koşullarda ABD doları başına 70-80 bandı arasında bir ruble kuruna sahip olmak iyi olacaktır.