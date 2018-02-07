ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Ruhani'dan İran ordusuna "Şirketlerinizi satın" talimatı

Ruhani'dan İran ordusuna "Şirketlerinizi satın" talimatı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, orduya sahip oldukları tüm enerji ve iş varlıklarını satma talimatı verdi. İran Devrim Muhafızları, ülkede birçok şirketi de kontrol ediyor.

Ruhani'dan İran ordusuna Şirketlerinizi satın talimatı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, orduya sahip oldukları tüm enerji ve iş varlıklarını satma talimatı verdi.

Bloomberg News'in haberine göre, Ruhani dün Tahran'da bit konferansta yaptığı konuşmada, İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan ve ABD yaptırımı altındaki şirketlerin ve varlıkların, İran ekonomisini ayağa kaldırmak için satılması gerektiğini söyledi.

Ruhani, "Silahlı kuvvetleri dışında hükümet yetkilileri de sahip oldukları ticari varlıklardan vazgeçmeli. Ülke ekonomisini kurtarmanın tek yolu bu" dedi.

Silahlı Kuvvetler bünyesindeki İran Devrim Muhafızları, ülkede birçok şirketi de kontrol ediyor.

İran, 2016'da uluslararası yaptırımların hafifletilmesine rağmen uzun süredir ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor. Ülkede hayat pahalılığına karşı aralık sonunda başlayan protestolar rejime karşı ayaklanmaya dönüşmüş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

İran Devrim Muhafızları: Hükümet karşıtları yenilgiye uğradıİran Devrim Muhafızları: Hükümet karşıtları yenilgiye uğradı

 

Son dakika İran Hasan Ruhani

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.