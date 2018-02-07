Ruhani'dan İran ordusuna "Şirketlerinizi satın" talimatı

07 Şubat 2018

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, orduya sahip oldukları tüm enerji ve iş varlıklarını satma talimatı verdi.

Bloomberg News'in haberine göre, Ruhani dün Tahran'da bit konferansta yaptığı konuşmada, İran Silahlı Kuvvetleri'ne ait olan ve ABD yaptırımı altındaki şirketlerin ve varlıkların, İran ekonomisini ayağa kaldırmak için satılması gerektiğini söyledi.

Ruhani, "Silahlı kuvvetleri dışında hükümet yetkilileri de sahip oldukları ticari varlıklardan vazgeçmeli. Ülke ekonomisini kurtarmanın tek yolu bu" dedi.

Silahlı Kuvvetler bünyesindeki İran Devrim Muhafızları, ülkede birçok şirketi de kontrol ediyor.

İran, 2016'da uluslararası yaptırımların hafifletilmesine rağmen uzun süredir ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor. Ülkede hayat pahalılığına karşı aralık sonunda başlayan protestolar rejime karşı ayaklanmaya dönüşmüş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

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