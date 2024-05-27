Rus alkolü Türkiye pazarına hazırlanıyor

Rus alkolünün yurt dışına açılmasında önemli pay sahibi olan Rusya İhracat Merkezi (REC), Rus alkol ihracatçılarına yönelik düzenlenen ulusal tanıtım etkinliği ile Türk distribütörlerin Rus alkolü ile tanışacağını söyledi.

Türk-Rus ticaretinde yeni iş girişimlerine de öncü olacağı değerlendirmesi yapılan etkinliğe ilişkin REC, "Bu yaz için, önemli Türk distribütörlerin Rus alkollü içecek kültürünün zengin mirasıyla tanışabilecekleri büyük ölçekli bir etkinlik planlanıyor" ifadesinde bulundu.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, etkinliğin, alkol ihracatının yanı sıra Rusya ile Türkiye arasındaki ekonomik ve kültürel bağların güçlendirilmesinde önemli bir kilometre taşı olmasının beklenildiği belirtildi.

Etkinliğe ilişkin ayrıntılar belirtilmedi.