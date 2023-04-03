Rus askeri blog yazarının hayatını kaybettiği patlamanın şüphelisi tutuklandı

Gerçek adı Maxim Fomin olan ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının ateşli bir destekçisi olan Tatarsky, dün St Petersburg'da bir kafede meydana gelen patlamada hayatını kaybetti. Patlamada 30'dan fazla kişi yaralandı.

Rusya devlet haber ajansı TASS, 26 yaşındaki Darya Trepova isimli tutuklanan şüphelinin daha önce Ukrayna'daki savaşı protesto ettiği için gözaltına alınan bir Rus vatandaşı olduğunu bildirdi.

Tatarsky'nin Rusya'da popüler olan Telegram'da 500,000'den fazla takipçisi bulunuyor. Geçmişte kendisi de Ukrayna'da savaşmış olan Tatarsky, zaman zaman aşırı milliyetçi mesajlar verirken zaman zaman da Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunu" eleştirdi.

Rus politikacılar, herhangi bir delil göstermeden Tatarsky'nin hayatını kaybetmesinden Ukrayna istihbarat birimlerini sorumlu tutarken, Ukrayna patlamanın sorumluluğunu üstlenmedi.