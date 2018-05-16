Rus bankalarının kârı 537 milyar rubleye geriledi

16 Mayıs 2018

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Polyakova, bu yılın ocak-nisan döneminde Rus bankalarının karının 537 milyar ruble düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı.

Polyakova, başkent Moskova’da Rus banka yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Rus bankacılık sektöründe toparlanmanın devam ettiğini söyledi.

Rusya’daki şirketlere ve vatandaşlara sağlanan kredi hacminin arttığına işaret eden Polyakova, “Bu yılın ilk dört ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ekonomiye sağlanan kredi miktarı yüzde 3,1 arttı. Rus bankaların toplam karları ise bu dönemde 537 milyar ruble (yaklaşık 8,6 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti” dedi.

Rus bankalarının 2017’nin aynı döneminde net karı 553 milyar ruble düzeyinde, 2017’nin genelinde ise toplam karları bir önceki yıla göre yüzde 15’lik düşüşle 790 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmişti.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rus bankalarının bu yıl net karının 1,5 trilyon ruble seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtmişti.

Kaynak: AA