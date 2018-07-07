Rus birlikleri Ürdün sınırına ulaştı
Rusya ile muhalifler arasında sağlanan ateşkes sonrası, Rus askeri konvoyu Ürdün ile Suriye sınırındaki Nassib Sınır Kapısı'na ulaştı.
Muhaliflerle Rusya arasında varılan ateşkes mutabakatı sonrası, Rus askeri konvoyu Ürdün ile Suriye arasındaki Nassib Sınır Kapısı'na ulaştı.
Güney operasyon odası sözcülerinden Hüseyin Ebu Şeyma, bugün yaptığı açıklamada, müzakerelerde Rus yetkililerle anlaşmaya varıldığını söylemişti.
Ebu Şeyma, "Anlaşmaya göre muhalifler ağır silahlarını teslim edecek. Rus askeri polisi Ürdün sınırından itibaren bölgeye aşamalı olarak girecek. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla bölgeyi terk etmek isteyen muhalifler, ailelerini yanlarına alarak çıkabilecek." demişti.
Suriye Ordusu ve müttefikleri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı. Ordunun haziranda başlayan operasyonlarda Dera'nın yüzde 70'inden fazlasını kontrol altına aldığı bildirildi.
Kaynak: AA