Rus fizikçi Maslov'a hapis cezası

Tutuklu Rus fizikçi Anatoly Maslov, bugün St. Petersburg şehrinde görülen karar duruşmasında 'vatana ihanet' iddiasıyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Anatoly Maslov'a yönelik dava, Rusya'nın hipersonik füzelerinin geliştirilmesinin temelini oluşturan çalışmalar yapan uzmanlara yönelik son yargı süreci oldu.

Kamuoyuna kapalı duruşmada hakim karşısına çıkarılan 77 yaşındaki Maslov, Sibirya'da aynı enstitüde birlikte çalıştığı diğer iki hipersonik uzmanı ile birlikte 2022 yılında "vatana ihanet" iddiasıyla tutuklanmıştı. Diğer iki uzman Aleksander Shiplyuk ve Valery Zvegintsev ise halen yargılanmayı bekliyor.

"Eminim ki Maslov..."

Vatana ihanet ve casusluktan yargılanan sanıkların savunmasında uzmanlaşmış "Pervy Otdel" kurumundan avukat Yevgeny Smirnov, üç bilim insanına yönelik suçlamaların neredeyse aynı olduğunu, "uluslararası araştırma konferanslarına katılımları sırasında devlet sırrı olarak değerlendirilen bilgileri paylaşmakla" suçlandıklarını anlattı. Smirnov, Maslov'un mahkum edilmesinin "büyük bir hak ihlali olacağını" belirterek, "Eminim ki Maslov, suçlandığı eylemlerden suçlu değil, Rus yetkililerin politikalarının kurbanıdır" dedi.

Geçen yıl, üç bilim insanının iş arkadaşları ortak bir açık mektup kaleme alarak, tutuklanan uzmanların suçsuz olduğunu söylemiş, uluslararası konferanslarda sundukları ya da yayınladıkları bilimsel makalelerin herhangi kısıtlanmış bir bilgi içermediğinden emin olunabilmesi için öncesinde incelendiğini ifade etmişti.

Yılın başında kalp krizi geçirdi

Ortak mektupta bu gibi davaların Rus akademisi üzerinde caydırıcı bir etki yaptığına ve bilim insanlarının işlerini yapmasının imkansız hale getirildiğine işaret edilirken, Kremlin, buna yanıt olarak üç bilim insanının 'çok ciddi suçlamalar' ile karşı karşıya olduğunu, haklarında açılan davaların 'güvenlik servislerinin meselesi olduğunu' savunmuştu.

Rusya basınına yansıyan haberlere göre, Anatoly Maslov, mahkemede bulunduğu son beyanda, tüm hayatını bilime adadığını ve ülkesine ihanet etmeyi asla hayal etmediğini anlattı. Savunma makamı da Maslov'un bu yılın başında kalp krizi geçirdiğini, uzun bir hapis cezasının ona ölüm cezası vermekle eşdeğer olacağını belirtti. Fakat yargılamanın sonunda Maslov'a atılı suçtan 14 yıl hapis cezası verilmesine hükmedildi.