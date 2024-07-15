Rus havayolu firmalarının bilet fiyatlarında artış yaşandı

Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı Başkan Yardımcısı Vladimir Poteşkin, bu yılın Mayıs-Haziran aylarında Rus havayolu şirketlerinin uçak bileti fiyatlarının yüzde 9 oranında arttığını söyledi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre Poteşkin, "Federal Antitekel Servisi ile birlikte yolcu taşımacılığının maliyetini izliyoruz. Bu yıl gerçekten de fiyatlarda belirgin bir artış var" ifadesinde bulundu.

"Hava taşımacılığının satın alınabilirliğini arttırmaya yönelik tedbirler" konulu toplantıda konuşan Poteşkin, "Ocak ayında yüzde 14, Şubat'ta uüzde18, Mart'ta yüzde 22, Nisan'da yüzde 11, Mayıs-Haziran'da yüzde 9 artış oldu" dedi.

Artışa ilişkin gerekçeleri sıralayan Poteşkin, şu ifadelerde bulundu:

"Bunlar arasında ulaşım maliyetinin artması, rezervasyonların derinliğinin artması, ulaşım talebinin artması, devam eden yaptırım kısıtlamalarının neden olduğu uçak bakım fiyatlarının artması, Batı'nın sektörümüz üzerindeki baskıyı artırma girişimlerinin devam etmesi yer alıyor"

Poteşkin, vatandaşların seyahat etmesi için tüm koşulların yaratıldığı ve turist akışının arttığı göz önüne alındığında, uçakların uçuşa elverişliliğinin korunmasının katlandığını da sözlerine ekledi.

Poteşkin ayrıca, havayolu şirketlerinin ülke genelinde ulaşımı sağlamak için tüm tedbirleri aldığını vurguladı.