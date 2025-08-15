Rus heyet Alaska'da: Lavrov’un SSCB tişörtü gündem oldu

  1. Dünya Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacağı zirve öncesi Rus heyeti Anchorage'a ulaştı. Heyette Lavrov, Belousov, Siluanov, Uşakov ve Dmitriyev yer alırken, Lavrov'un "SSCB" yazılı tişörtü dikkat çekti. Putin ise Alaska'ya gitmeden önce Magadan'da temaslarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’da yapacağı görüşme öncesinde Rus heyeti Anchorage’a ulaştı.

Zirveye katılacak olan heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin dış politika danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin’in uluslararası ekonomik iş birliği temsilcisi Kiril Dmitriyev bulunuyor.

Heyetle birlikte yaklaşık 50 Rus gazetecinin de Alaska’ya geldiği, basın mensuplarının Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği bildirildi.

Lavrov’un SSCB tişörtü dikkat çekti

Zirve öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un giydiği “CCCP (SSCB)” yazılı tişört dikkatlerden kaçmadı.

Anchorage’da basın mensuplarına açıklama yapan Lavrov, “Argümanlarımız, net ve anlaşılır bir duruşumuz olduğunu biliyoruz. Bunu dile getireceğiz” dedi.

Trump’ın Putin ile yapacağı görüşmenin başarısızlık ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki soruya ise Lavrov, Rusya’nın “asla ileriye dönük plan yapmadığını” söyleyerek yanıt verdi.

Putin, Magadan’da temaslarda bulundu

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Alaska’ya gitmeden önce Rusya’nın kuzeydoğusundaki Magadan kentinde temaslarda bulundu.

Putin’in burada Bölge Valisi Sergey Nosov ile görüşeceği, fabrika ve kültür merkezlerini ziyaret edeceği belirtildi.

Putin ile Trump’ın görüşmesinin yerel saatle 11.00’de (Moskova ve Türkiye saatiyle 22.00) başlaması bekleniyor. 

