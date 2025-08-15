Rus heyet Alaska'da: Lavrov’un SSCB tişörtü gündem oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Alaska’da yapacağı görüşme öncesinde Rus heyeti Anchorage’a ulaştı.

Zirveye katılacak olan heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin dış politika danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin’in uluslararası ekonomik iş birliği temsilcisi Kiril Dmitriyev bulunuyor.

Heyetle birlikte yaklaşık 50 Rus gazetecinin de Alaska’ya geldiği, basın mensuplarının Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği bildirildi.

Lavrov’un SSCB tişörtü dikkat çekti

Zirve öncesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un giydiği “CCCP (SSCB)” yazılı tişört dikkatlerden kaçmadı.

💬 Sergey #Lavrov’s answers to media questions, Anchorage:



We never try to anticipate the outcome of negotiations. What we do know, however, is that we have arguments we can contribute to the discussion and that our position is clear. We will present it.https://t.co/hBwFSEm9Xf pic.twitter.com/uamb1npPd4 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 15, 2025

Anchorage’da basın mensuplarına açıklama yapan Lavrov, “Argümanlarımız, net ve anlaşılır bir duruşumuz olduğunu biliyoruz. Bunu dile getireceğiz” dedi.

Trump’ın Putin ile yapacağı görüşmenin başarısızlık ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki soruya ise Lavrov, Rusya’nın “asla ileriye dönük plan yapmadığını” söyleyerek yanıt verdi.

Putin, Magadan’da temaslarda bulundu

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Alaska’ya gitmeden önce Rusya’nın kuzeydoğusundaki Magadan kentinde temaslarda bulundu.

Putin’in burada Bölge Valisi Sergey Nosov ile görüşeceği, fabrika ve kültür merkezlerini ziyaret edeceği belirtildi.

Putin ile Trump’ın görüşmesinin yerel saatle 11.00’de (Moskova ve Türkiye saatiyle 22.00) başlaması bekleniyor.