Rus İHA'sı Çernobil yakınındaki nükleer yakıt tesisini vurdu

Çernobil yakınlarında, kullanılmış bir nükleer yakıt tesisi İHA saldırısının hedefi olurken yetkililer, binanın kısmen hasar gördüğünü ancak bölgedeki radyasyon seviyelerinin normal aralıkta kaldığını bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha saldırıyı kınadı. Sybiha, X hesabından yaptığı paylaşımda "Rus güçlerinin Ukrayna nükleer tesislerini riske atması ilk kez olmuyor." dedi.

Rusya'nın "nükleer şantajı" olarak nitelendirdiği eylemlerin sistematik olduğunu söyleyen Sybiha, nükleer güvenliğe yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Çernobil'de nükleer tehdit devam ediyor

Son olay, Ukrayna'nın Rusya'yı suçlamasından bir yıldan fazla süre sonra geldi.

Ukrayna, 1986'da Çernobil Nükleer Santrali'ndeki kapatma reaktörünü koruyan muhafaza kubbesinin bir saldırıda hasar gördüğünü öne sürmüş, Rusya ise bu iddiayı reddetmişti. Zaporijya Nükleer Santrali'nin güvenliği konusunda taraflar karşılıklı suçlamalarını sürdürürken, Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan bu santralin durumu da endişe kaynağı olmaya devam ediyor. 1986'daki Çernobil felaketinin ardından kapatılan santral ve çevresi ise halen nükleer atık ve depolama alanları nedeniyle hassas bir bölge olarak kabul ediliyor.