Rus Nornickel, 2017 hedeflerini koruyor

30 Ekim 2017

Üçüncü çeyrekte güçlü üretim açıklayan Nirnickel, bu yıl Rus hammaddesinden nikel ve paladyum üretimini artırmayı planlıyor.

Şirket CEO'su Sergey Dyachenko yaptığı açıklamada "2017 metal üretim hedefimizi sağlamlaştırıyoruz" dedi.

Nornickel, üçüncü çeyrekte paladyum üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artırarak 693.000 ons oldu. Platin üretimi yüzde 12 artarak 174.000 ons olarak gerçekleşti. Bakır üretimi ise yüzde 11 artarak 95.950 ton oldu.

Nornickel'in üçüncü çeyrekte nikel üretimi yüzde 3 düşerek 54.175 ton oldu.

Şirketin 2017 nikel üretim hedefi 206.000-211.000 ton, bakır üretimi 377-387 bin ton, paladyum 2.6-2,7 milyon ton platin 581-645 bin ons olarak belirlenmişti.