Rus sanayisinde büyüme eylülde yavaşladı
Rusya'da sanayi üretimindeki büyüme, üçüncü çeyrekte yavaşlayarak yüzde 1,4 oldu
Rusya'nın sanayi üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 0,9, üçüncü çeyrekte ise yüzde 1,4 yükseldi.
Rusya Federal İstatistik Servisi (Rosstat) verilerine göre, ülkede sanayi üretimi bu yılın ilk 9 ayında 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,8 arttı.
Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 artan sanayi üretimindeki büyüme, üçüncü çeyrekte yavaşlayarak yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşti.
Rusya'nın sanayi üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 0,9, aylık bazda ise yüzde 1 yükseldi.
Açıklamada, eylülde yıllık bazdaki yüzde 0,9’luk artışın, mart ayından bu yana yaşanan "en zayıf büyüme" olduğu belirtildi.
Kaynak: AA