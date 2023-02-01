Rus şirketi Transneft açıkladı! Petrol taşıyan hatta sabotaj girişimi oldu

Transneft’ten yapılan yazılı açıklamada, Drujba hattının Ukrayna sınırına yakın kısmına top atışı gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ölü veya yaralının bulunmadığı bilgisine yer verilen açıklamada, hatta meydana gelen hasarların onarılmasına başlandığı ve hattın çalışmalarında aksaklık yaşanmadığı belirtildi.

Rusya, Drujba üzerinden Polonya, Almanya, Hırvatistan ve Macaristan gibi çok sayıda Avrupa ülkesine petrol gönderiyor.