Rus uçakları, İsrail F16’larını engelledi
Rus Hava Kuvvetlerine bağlı uçakların, Lübnan hava sahasında İsrail uçaklarını engellediği bildirildi.
Rus Hava Kuvvetlerine bağlı Su-34 tipi uçakların, Lübnan hava sahasında İsrail’e ait 2 adet F-16’yı engellediği bildirildi.
Sabah saatlerindeki olayın, Lübnan’ın Trablusşam kenti semalarında yaşandığı kaydedildi. İsrail ve Rusya’dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Al Masdar internet sitesi, Rus uçaklarının aylar sonra Lübnan hava sahasına girdiğini yazdı.
Kaynak: İHA