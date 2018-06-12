Rusya, 13 milyar dolarını amorti etmeye çalışacak!

12 Haziran 2018

EVRİM KÜÇÜK

Dünyada milyonlarca futbolseverin beklediği 2018 FIFA Dünya Kupası 14 Haziran'da başlıyor. Rusya bu yıl ilk kez Dünya Futbol Kupası'na evsahipliği yapıyor.

Toplam 11 şehirde düzenlenecek Dünya Kupası, bugüne kadarki en yüksek maliyetli turnuva olacak. Rusya'nın şampiyona için toplamda 13 milyar dolar altyapı harcaması yaptığı tahmin ediliyor. Ancak Rusya'nın giderlerini amorti edip edemeyeceğine dair tartışmalar yapılıyor. Analistler 14 Haziran-15 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ekonomi üzerindeki olumlu etkisinin sınırlı olacağını söylüyor.

Dünya Kupası'nın Rusya'da tüketimi canlandırması, ödemeler dengesini iyileştirmesi ve ülkenin parası rublenin değerini yükseltmesi bekleniyor. Hükümetin değerlendirmesine göre, 2013-2018 yıllarında Dünya Kupası’na yönelik yatırımlar sayesinde Rus ekonomisinin yılda yüzde 1 ilave büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Sadece Kupa için 500 bin turist

Ekonomistler ise ekonomide sınırlı bir olumlu etki görüleceğini düşünüyor. Nordea Bank tarafından hazırlanan raporda, Rusya'nın zayıf altyapısı nedeniyle daha önceki evsahibi ülkelere kıyasla daha büyük bir maliyetle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Ancak toplam giderin yüzde 30'unun spor altyapısı, yüzde 70'inin ise ulaşımın iyileştirilmesi ve spot aktiviteleri için harcanmasının ülke ekonomisine etkisinin olumlu olacağı ifade edildi.

Satılan bilet sayısına bakıldığında sadece Kupa için 500 bin turistin gelmesi beklenirken, turist akının doğrudan etkisinin oteller, restoranlar ve perakende sektörü tarafından hissedileceği belirtildi. Dünya Kupası için gelen ziyaretçilerin ortalama 5 bin-8 bin dolarlık harcama yapacağı hesaplanarak, bunun iç tüketime 2.5-4 milyar dolar katkı sağlayacağı öngörüldü. Bu da yılın 3'üncü çeyreğinde tüketimde yüzde 1-2 fazladan artış anlamına geliyor.

GSYH'ye katkı yüzde 0.25

Kupa ile bağlantılı olarak yaratılan istihdamın olumlu etkisiyle birlikte Dünya Kupası'nın ekonomik büyümeye katkısının yüzde 0.15-0.25 olacağı tahmin edildi. Hükümetin güvenlik ve çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak aldığı bir kararla Kupa sırasında büyük ölçekli bazı fabrikalarda üretime ara verilecek olması ekonomik büyüme beklentilerini sınırlandırdı. Moody's de, şampiyonanın ekonomiye ciddi bir katkı sunmasını beklemiyor. Turnuva için yapılan altyapı yatırımlarını, taraftarların yapacakları harcamaların ve turist akışında yaşanacak artışın Rusya ekonomisine katkıda bulunacağını belirten Moody's, "Ancak inşaatların çoğu 2017 yılında sonlandı. 2013-2017 yılında Dünya Kupası için yapılan yatırımlar, toplam yatırımların yalnızca yüzde 1'ini oluşturdu" açıklamasında bulundu.

20 kupada 37.5 milyon seyirci

Dünya Kupası finallerinde bugüne dek yapılan 20 organizasyonu toplam 37 milyon 500 bin 713 kişi izledi. Finallerde toplam 836 maç oynanırken, karşılaşma başına seyirci ortalaması da 44 bin 857 oldu. ABD'de 1994'te yapılan dünya kupası finalleri, toplam 3 milyon 587 bin 538 kişi tarafından yerinde izlenerek, en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı, maç başına ortalama 68 bin 991 kişi izledi. İtalya'da 1934'te yapılan organizasyon ise 363 bin kişiyle, en az taraftar çeken şampiyona olarak dikkati çekti. Fransa 1938 ise 20 bin 872 kişiyle maç başına en az kişinin izlediği organizasyon oldu. Brezilya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nı ise 3 milyon 429 bin 876 kişi (ortalama 53 bin 592) yerinden takip etti.

FİFA Dünya Kupası'nı 8 ülke kazandı

Futbolda dünyanın en önemli organizasyonu olan FIFA Dünya Kupası'nı düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 değişik ülke kazandı. 2. Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2014 yılları arasında 20 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım 5 kezle Brezilya olurken, İtalya ve Almanya ise dörder kez mutlu sona ulaştı. Arjantin ve Uruguay ikişer, İngiltere, Fransa, İspanya ise birer kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı. Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı.