Rusya 2023'te daha fazla yaptırımla karşı karşıyay

Kaynak: dunya.com

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Avrupa'yı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kara savaşına sürükledi. Putin kampanyasını sürdürmek için para öderken, içeride ve dışarıda bunun sonuçlarını yönetmek muhtemelen daha da zorlaşacak.

Rus işgali beklenmiyordu

Rusya 2023'te daha fazla ekonomik acı ve izolasyonla karşı karşıya. Batılı ülkelerin bir numaralı önceliği Rusya'yı uluslararası alanda izole etmek. Putin'e karşı kısıtlayıcı önlemler almak ve bunların aşılmasını önlemek Avrupalı liderlerin olmazsa olmazı.

ABD istihbaratının uyarılarına rağmen pek çok Avrupalı ve Ukraynalı yetkili Rusya'nın işgal edeceğine inanmıyordu.

Mantıkları şuydu: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bu mantıksız olurdu ve ordusunun altından kalkamayacağı kadar büyük bir işti.

Batı 'işgal' Kremlin 'özel operasyon' diyor

Yine de Putin, Ukrayna'nın batıya yönelmesi karşısında öfkelenerek kendi deyimiyle "özel askeri operasyon" emrini verdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali jeopolitik dengeleri deyim yerindeyse alt üst etti.

NATO genişliyor

Putin'in karşı çıktığı en önemli nokta NATO'nun genişlemesiydi. Ancak gelinen süreçte askeri ittifak Finlandiya ve İsveç'i de bünyesine katmaya hazırlanıyor.

Daha önce Rusya ile olan çatışmasına Batı'nın ilgisini çekmekte zorlanan Ukrayna, şimdi hayal bile edilemeyecek bir uluslararası destek alıyor.

Aslan payı Washintondan

ABD, Ukrayna'yı savaşta tutmak için gereken mali ve askeri yardımın aslan payını sağlıyor.

Bu arada ağır ekonomik yaptırımlar Rusya'nın dünyanın büyük enerji ve emtia üreticilerinden biri olarak rolünü küçültüyor.

Şu an için geçici bir ateşkesin sağlanması bile zor görünüyor.

Ukrayna, herhangi bir barış görüşmesi yapılmadan önce Rusya'nın Kırım dahil tüm topraklarından çekilmesi gerektiğinde ısrarcı.

Rusya 2023'te Batı'nın daha fazla izolasyon girişiminde bulunmasını bekleyebilir. Buna bizzat Rus lider Putin de dahil.

Pekin Moskova'ya pek arka çıkmadı

İran, Kuzey Kore ve Belarus sadık destekçileri olmaya devam ediyor. Çin ve Hindistan da Rus petrolünü çok ucuza satın alıyor.Ancak Pekin beklendiği kadar kamuoyu önünde destekleyici olmadı.

Moskova aynı zamanda yaptırımların vurduğu ekonomisini de yönetmek zorunda kalacak.

Ve ekonomik istikrar siyasi istikrarla birebir bağlantılıdır.

Ekim ayında yabancı haber ajanslarına konuşan kaynaklar, Ukrayna'da yenilginin yaklaşması halinde Putin'in iktidarının da hızla gevşeyebileceğini söyledi.