Rusya, 45 Ukrayna İHA'sını imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) 11'i Moskova bölgesi olmak üzere Rusya topraklarına 45 saldırı düzenlediğini bildirdi. Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz gece Kiev rejimi, İHA'lar ile Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere terör saldırısı düzenlemeye kalkıştı" ifadeleri kullanıldı.
AA
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Rus yetkililerin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Moskova bölgesi dahil Rus topraklarına 45 İHA ile saldırı düzenlediği belirtildi. Rus hava savunma sistemlerinin ise toplamda 45 uçak tipi İHA'yı imha ettiği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan konu ile ilgili verilen bilgide, imha edilen İHA'lardan 11'inin Moskova bölgesi, 23'ünün Bryansk bölgesi, 6'sının Belgorod bölgesi, 3'ünün Kaluga bölgesi, 2'sinin Kursk bölgesinde düşürüldüğü belirtildi.