Rusya: ABD, ekonomimize karşı açık saldırganlık içinde

16 Nisan 2018

ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Rusya ekonomisine karşı açıktan bir saldırganlıkta bulunduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Ryabkov, G20 ve BRICS ülkeleriyle ABD'nin yaptırımlarını konuştuklarını belirterek, "ABD'nin her yönde ve birçok ülkeye uyguladığı ölçüsüz yaptırımlar çerçevesinde uluslararası pazarların nasıl işleyeceği konusunu müttefiklerimizle, BRICS ve G20'deki meslektaşlarımızla görüşüyoruz" dedi.

Ryakov, Washington'ın yaptırımlarına karşılık vermeye yönelik yasa tasarısının çok geçmeden kabul edileceğini ifade etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ise, hükümetin Amerikan yaptırımlarından zarar gören Rus şirketlerini destekleyecek yeni önlemleri üzerinde çalıştığını söyledi. Dvorkovich, alınacak önlemlerin yaptırımlardan etkilenen firmalarla görüşülerek ele alındığını belirtti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de rejimin kimyasal silah bulundurması ve yapmasına yardım eden Rus şirketlere yeni yaptırımlar uygulayacaklarını söylemişti. Haley ''Rusya'ya yaptırımlar geliyor. Hazine Bakanı Mnuchin, pazartesi günü bu yaptırımları açıklayacak. Yaptırımlar doğrudan Esed ve kimyasal silah kullanımıyla alakalı şirketlere uygulanacak'' demişti.

Batı'nın yaptırımları Rus ekonomisini çökertti