Rusya: ABD kendi insan hakları itibarına darbe vurdu

20 Haziran 2018

Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinden ayrılma kararıyla ABD’nin insan haklarına yönelik kendi itibarına bir kez daha “güçlü bir darbe vurduğunu” bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD’yi uluslararası alanda çifte standart beklentisinde olmakla suçladı.

ABD’li yetkililerin, kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini görmezden geldiklerini savunan Zaharova, “Kendi ülkelerindeki insan hakları ihlallerini kabul etmek istemiyorlar ancak aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyini de yeniden şekillendirmek istiyorlar.” dedi.

ABD’nin konseyden ayrılma kararını şaşırtıcı bulmadıklarını ifade eden Zaharova, şunları kaydetti:

“Bu karar, ABD’nin sadece kendi çıkarlarına uyan çok taraflı düzenlerle iş birliği yapmak istediğini teyit ediyor. Konseyden ayrılma kararıyla ABD, insan haklarına yönelik kendi itibarına bir kez daha güçlü bir darbe vurmuştur. Konsey bugüne kadar etkin bir şekilde çalışmıştır ve ABD olmadan da böyle çalışmaya devam edecektir.”

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley dün ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklayarak, "Bu konsey ismine layık değil." demişti.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

Kaynak: AA