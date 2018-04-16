Rusya: ABD'ye daha sert yanıt veririz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin Suriye'de yeni hava saldırıları düzenlemesi durumunda, bunun 'daha sert bir cevabı' tetikleyeceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin Suriye'de yeni hava saldırıları düzenlemesi durumunda, buna daha sert bir cevap vereceklerini açıkladı.
Washington yönetiminin Suriye'de yeni bir saldırı planladığını düşünmediğini söyleyen üst düzey Rus diplomat ABD'nin olası bir saldırısının oldukça kışkırtıcı olacağını kaydetti.
Sergey Ryabkov, İngiltere'nin kimyasal saldırı iddialarının odağındaki Duma'ya OPCW gözlemcilerinin girişine izin verilmediği iddialarına da yanıt verdi. Rus diplomat, ABD saldırılarının incelemeyi geciktirdiğini söyledi.