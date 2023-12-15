Rusya: "Batılılar, savaşın çıkmaza girdiğini anlamalı"

Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret eden Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Lavrov bir araya geldi.

İki bakan, görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya destek verme konusunda zorluklar yaşadığını belirterek, "Hem Avrupa hem de ABD'de beklentileri açıkça karşılayamayan (Volodimir) Zelenskiy (Ukrayna Devlet Başkanı) yönetimini desteklemeye devam etmek için serbest para arayışı konusunda zorluklar var. Onlar (Batılılar), başlattıkları savaşın tamamen çıkmaza girdiğini anlamalılar." diye konuştu.

Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduklarını dile getiren Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "müzakere şartlarının ağır olacağı" yönündeki açıklamalarını anımsattı.

Lavrov, bazı Batılı ülke liderlerinin müzakereler konusunda çeşitli kanallar üzerinden Rusya'ya sinyal gönderdiğini aktararak, "Başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini sağlama, Rusya'nın meşru çıkarlarını ihlal etme girişimlerine son vermek isteyenler buyursun. Bu konuları görüşmeye hazırız." ifadelerini kullandı.