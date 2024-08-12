Rusya, Belgorod bölgesini tahliye etmeye başladı
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod'daki Krasnoyarujskiy bölgesinin sınırlarında Ukrayna ordusuyla çatışmaların yaşandığını belirtti. Çatışma yaşandığı için boşaltılan Kursk bölgesinin ardından, Krasnoyarujskiy bölgesindeki kişilerin de tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.
Bölge halkını korumak için tahliyelere başlandığını kaydeden Gladkov, vatandaşların daha güvenli bölgelere taşındığını söyledi.
Rusya'da daha önce de Kursk'ta 76 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirilmişti. Ukrayna ordusunun Rus toprağı Kursk'a 6 Ağustos'ta girmesinin ardından iki ordu arasında başlayan çatışmalar 7 gündür devam ediyor.
Kursk'ta durum 'federal acil' seviyeye yükseltilirken, Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde terörle mücadele durumu ilan edilmişti.