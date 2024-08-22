Rus güçlerinin 138 bölgede Ukrayna askeri birlikleri ve teçhizatını vurduğu kaydedilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait bir Mig-29 savaş uçağını düşürdüğü, Fransa yapımı 3 Hammer güdümlü bomba, ABD yapımı 11 HIMARS füzesi, 53'ü çatışma alanı dışında olmak üzere 91 insansız hava aracını imha ettiği kaydedildi.

Rus askeri birlikleri, son iki gün içinde Donbas'ta Ukrayna ordusunun kontrolündeki stratejik açıdan önemli görülen New York, ardından Jelonnoye yerleşim birimlerini ele geçirmişti.