Rusya: Donetsk'te Sviridonovka yerleşim birimini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki eylemlerine dair bilgi yer aldı. Donbas bölgesinde bazı noktaların ele geçirildiği ve vurulduğu belirtilen açıklamada, "Merkez askeri birlikleri aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Sviridonovka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Bir günde cephanelik ve depolar ile askeri teçhizat ve Ukrayna askeri birliklerinin bulunduğu 163 bölgenin insansız hava araçları (İHA), top ve roket atışları ile bombalandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 639 uçak, 282 helikopter, 30 bin 112 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 320 tank ve zırhlı araç, 1411 çok namlulu roketatar, 13 bin 392 obüs ve havan topu ile 24 bin 894 özel askeri araç imha edildi."