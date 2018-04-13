Rusya: Duma'da kimyasal madde kalıntısına rastlamadık
Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, Rus yetkililerin Duma'da herhangi bir kimyasal madde izine rastlamadığını belirtti.
Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, İngiliz hükümetinin Suriye'ye yönelik askeri müdahale kararı eleştirildi. İngiltere kabinesinin Suriye'de harekete geçilmesi kararını eleştiren Rus büyükelçiliği, olası bir askeri müdahalenin 'gözü kara' bir hamle olacağı uyarısında bulundu.
Büyükelçilik açıklamasında, Rus yetkililerin kimyasal saldırının gerçekleştiği iddia edilen Duma'yı ziyaret ettiği ancak herhangi bir kimyasal madde izine rastlanmadığı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), daha önce Duma'daki 500 kişide zehirli kimyasal madde belirtisi görüldüğünü açıklamıştı.
"Duma'da 500 hastada kimyasal madde semptomları görüldü"