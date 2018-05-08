Rusya ile AB arasındaki ticaret hacmi 70 milyar doları geçti

08 Mayıs 2018

Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticaret hacmi, yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 21,2 artarak 70,8 milyar dolara yükseldi.

Rusya Federal Gümrük Servisinin (FTS) verilerine göre, Rusya'nın AB'ye toplam ihracatı bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yıla göre yüzde 19,8 artarak 49,9 milyar dolara çıktı.

Rusya'nın AB'den ithalatı ise aynı dönemde yüzde 24,6'lık artışla 20,9 milyar dolara çıkarken, Rusya ile AB arasındaki ticaret hacmi de bu dönemde yüzde 21,2 artışla 70,8 milyar dolara yükseldi.

AB'nin, Rusya'nın toplam ticaret hacmindeki payı ise yüzde 45,3'ten yüzde 44,9'a geriledi.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, 2014'te Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: AA